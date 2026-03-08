I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco di palla

Iniziato il sempre atteso derby tra Milan e Inter, con un giocatore sui ventidue scesi in campo dall'inizio per la sfida che ha ricevuto, e verosimilmente riceverà fino al triplice fischio, attenzioni particolari dal tifo di casa.

Il riferimento naturalmente è ad Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è divenuto una sorta di nemico pubblico numero uno per molte tifoserie della Serie A, dopo quanto avvenuto qualche settimana fa nella vittoria sulla Juventus, la simulazione con tanto di esultanza annessa che ha portato all'espulsione per doppio cartellino giallo, e quindi senza che il VAR avesse la possibilità di intervenire a correzione, di Kalulu.

Al primo pallone toccato da Bastoni, si sono scatenati i copiosi fischi da parte della Curva Sud e in generale da parte del tifo del Milan presente al Meazza. Un accompagnamento ambientale di rumore che si è riproposto anche sui successivi tocchi di palla.

Segui Milan-Inter con TMW