Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove

Il Milan fa il bis nei derby contro l'Inter e prosegue la sua striscia positiva nelle sfide contro le big della Serie A. Massimiliano Allegri può esultare ancora, perché non ha sbagliato neanche questa volta, rispondendo a chi lo critica per i punti persi contro le piccole in questo campionato. Certo, il rammarico per qualche pareggio di troppo c'è, ma oggi è il momento di guardare solo le cose positive. Nei nove scontri diretti giocati fino a oggi contro le prime sette in classifica i rossoneri hanno centrato cinque successi e quattro pareggi, segno di grande forza e carattere quando il valore dell'avversario cresce.

Campionato ancora aperto.

I meriti di Allegri sono tanti, non c'è dubbio, e nonostante le sue parole, con le quali continua a parlare solo di qualificazione alla prossima Champions League, se abbiamo ancora un campionato semi aperto è solo per il successo dei rossoneri contro l'Inter di questa sera. Una partita dura, giocata da grande, con sofferenza e gestione. Il Milan ha riaperto il discorso, o almeno non lo ha fatto chiudere ai nerazzurri. E questa è già una notizia, in attesa degli ultimi scontri diretti dell'anno.

Il bilancio del Milan nelle gare contro le prime sette.

28 settembre 2025 - Milan–Napoli 2-1

5 ottobre 2025 - Juventus–Milan 0-0

28 ottobre 2025 - Atalanta–Milan 1-1

2 novembre 2025 - Milan–Roma 1-0

23 novembre 2025 - Inter–Milan 0-1

15 gennaio 2026 - Como–Milan 1-3

25 gennaio 2026 - Roma–Milan 1-1

18 febbraio 2026 - Milan–Como 1-1

8 marzo 2026 - Milan-Inter 1-0