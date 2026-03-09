Serie A, Palladino miglior tecnico di febbraio: "Non molliamo mai. Lo condivido i bergamaschi"

Raffaele Palladino è stato premiato in occasione della partita contro l'Udinese come miglior allenatore di febbraio grazie ai risultati ottenuti con l'Atalanta. Ultimamente la Dea ha avuto qualche battuta d'arresto, dovuta soprattutto ai tanti impegni ravvicinati.

L'allenatore italiano ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha celebrato il riconoscimento che ha ricevuto: "Siamo un gruppo che non molla mai. Onorato di aver ricevuto il coach of the month di febbraio della Serie A, un premio che condivido con la società, i miei ragazzi e tutti i tifosi bergamaschi.".