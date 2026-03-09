Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Estupinan dopo aver deciso il derby: "Questo è il gol più importante della mia carriera"

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:23Serie A
Dimitri Conti

Pervis Estupinan, laterale mancino del Milan che ha deciso il derby contro l'Inter grazie al suo gol, ha parlato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport: "Senza dubbio per me è il gol più importante della carriera, un sogno che si realizza aver deciso un derby in questa maniera. Sono molto contento".

Ha vissuto mesi complicati, ci racconta che rapporto ha con Allegri?
"Non è stato facile l'adattamento, ma in una squadra come il Milan devi lavorare duro per poter averer occasioni. L'ho fatto, con il sostegno del resto dei compagni, ora voglio continuare".

Che sensazioni sta provando?
"Vivo la felicità, i derby sono partite differenti e hanno un solo risultato possibile. Ci siamo preparati bene tutta la settimana, vedremo cosa ci riserverà il finale di campionato".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
