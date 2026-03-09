Estupinan dopo aver deciso il derby: "Questo è il gol più importante della mia carriera"

Pervis Estupinan, laterale mancino del Milan che ha deciso il derby contro l'Inter grazie al suo gol, ha parlato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport: "Senza dubbio per me è il gol più importante della carriera, un sogno che si realizza aver deciso un derby in questa maniera. Sono molto contento".

Ha vissuto mesi complicati, ci racconta che rapporto ha con Allegri?

"Non è stato facile l'adattamento, ma in una squadra come il Milan devi lavorare duro per poter averer occasioni. L'ho fatto, con il sostegno del resto dei compagni, ora voglio continuare".

Che sensazioni sta provando?

"Vivo la felicità, i derby sono partite differenti e hanno un solo risultato possibile. Ci siamo preparati bene tutta la settimana, vedremo cosa ci riserverà il finale di campionato".