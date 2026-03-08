Catanzaro, Pittarello: "La Serie A è il sogno di tutti. Aquilani ha creduto in me"

Dopo la vittoria per 3-2 contro l’Empoli allo stadio Ceravolo, l’attaccante del Catanzaro Filippo Pittarello ha commentato la gara e il suo momento personale in conferenza stampa.

"È il coronamento di un percorso per me, ma sono lo stesso giocatore che ha sbagliato gol contro il Frosinone o in altre occasioni", ha spiegato il centravanti giallorosso, sottolineando come il lavoro quotidiano sia stato determinante per la sua crescita durante la stagione.

Pittarello ha poi parlato del rapporto con il gol e delle aspettative che accompagnano il ruolo di centravanti. "Vorrei segnare ogni partita, ma so che non può essere così. Sto male quando magari non riesco a dare una gioia ai tifosi".

Analizzando la sfida contro l’Empoli, l’attaccante ha evidenziato la grande reazione della squadra nella ripresa. "Dopo un primo tempo non fatto bene, nella ripresa abbiamo avuto una reazione incredibile".

Un passaggio importante è stato dedicato anche al tecnico Alberto Aquilani, ritenuto fondamentale nel suo percorso. "Aquilani ha dimostrato con i fatti di credere in me. Dopo un inizio difficile e diverse panchine qualcosa in me è cambiato e le sue indicazioni, insieme a quelle dello staff, sono state fondamentali".

Guardando al futuro, Pittarello ha preferito non sbilanciarsi sugli obiettivi stagionali. "Dove può arrivare il Catanzaro lo sapremo solo partita dopo partita, non lasciando nulla al caso e facendo sempre prestazioni come queste per provare a migliorare".

Infine, il centravanti giallorosso ha parlato anche dei sogni che accompagnano la squadra. "La Serie A è il sogno con cui cresciamo tutti, sarà il campo a dire se sarò all’altezza. Giochiamo per le nostre famiglie, per noi stessi e per una Curva per la quale sarebbe superfluo qualsiasi commento. La fiammella deve essere sempre accesa".