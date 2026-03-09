Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"

Dopo il pareggio contro l’Union Brescia, il centrocampista della Triestina Idriz Voca ha commentato la gara sottolineando lo spirito di sacrificio della squadra e l’importanza del punto conquistato.

"Ho dovuto ricoprire anche il ruolo di difensore centrale ma io sono qui a disposizione del mister, se la situazione richiede che mi adatti in quel ruolo lo faccio. Alla fine sono contento del punto che abbiamo conquistato su un campo difficile e dobbiamo continuare così. Noi sul campo vogliamo ottenere la salvezza con i punti realmente conquistati, l'unico obiettivo è quindi quello di lavorare per poter portare a casa più punti possibile".

Il giocatore ha poi analizzato la prestazione della squadra contro l’Union Brescia: "Demeriti del Brescia o più meriti nostri? Per me abbiamo fatto una bellissima partita mettendo la giusta cattiveria, andando duri nei contrasti, pressandoli alti e facendoli giocare male. Poi quando la palla l'avevamo noi, sappiamo che abbiamo giocatori forti che la sanno gestire, nel complesso credo quella di oggi sia stata veramente una buona prestazione".