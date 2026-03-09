Bari, Di Cesare rivela: "Valutiamo la possibilità di andare in ritiro"

Brusco risveglio per il Bari, sconfitto in maniera netta e inequivocabile nello scontro diretto di Pescara. I pugliesi vengono sconfitti 4-0 praticamente senza mai entrare in partita. In sala stampa interviene il direttore Sportivo Valerio Di Cesare ai microfoni di Radiobari, parole riprese da Tuttobari.com:

"Non ci aspettavamo questo tipo di partita perché sapevamo l'importanza della gara. Purtroppo non siamo scesi in campo. Oggi si fa fatica anche a chiedere scusa. Oggi è difficile anche parlare di calcio. Mi dispiace moltissimo per le persone che sono venute ieri a incitarci, non se lo meritano. Valutiamo di andare in ritiro. Ora torniamo a Bari e valutiamo tutte le possibili opzioniNel calcio si può perdere ma è il modo in cui lo fai che determina tutto. Ora dobbiamo lasciarci alle spalle questa batosta, siamo a tre punti dalla salvezza. Dobbiamo rapidamente voltare pagina. Il mister? " Era arrabbiato ed è andato velocemente dentro negli spogliatoi, non c'è nessuno caso"