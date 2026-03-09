Live TMW Milan, Rabiot: "Scudetto? 7 punti sono tanti, ma vedremo cosa farà l'Inter"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Scudetto?

"Siamo tutti soddisfatti: non è mai facile vincere un derby. Poi il discorso è sempre lo stesso: l'obiettivo è entrare in Champions e per questo era importante vincere. Dobbiamo continuare così, senza perdere punti con le squadre più piccole. Scudetto? Siamo a 7 punti, sono tanti. Vedremo cosa farà l'Inter nelle prossime giornate e vedremo se noi terremo il ritmo".

Sarai squalificato a Roma...

"Sto bene. Mi servirà per riposare il ginocchio. Tornerò per il Torino. Ho una grande fiducia nei miei compagni".

Però a Pisa non avevi preso bene la squalifica...

"Sarà una squalifica diversa. Ero diffidato. È difficile di fare tutte le partite senza prendere un giallo, Salterò la Lazio, poi tornerò tra due settimane".