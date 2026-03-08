Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara-Bari 4-0, le pagelle: Luna park biancoazzurra, pugliesi troppo arrendevoli

© foto di Luca Cilli
Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Pescara-Bari 4-0
PESCARA

Saio 6 - Serata molto tranquilla per il portiere biancoazzurro, chiamato solo a svolgere l’ordinaria amministrazione, lo fa nel migliore dei modi protetto dai compagni.

Gravillon 6 - Fra i meno brillanti del Pescara questa sera. Tuttavia si porta a casa una meritata sufficienza, limitando nel migliore dei modi la vivacità di Rao, soprattutto nel primo tempo. Qualche errore di troppo in costruzione.

Capellini 6.5 - Presidia la sua zona in maniera ottimale vincendo sistematicamente i duelli con Moncini, al quale concede soltanto le briciole. Esce a metà ripresa per un problema muscolare. Dal 68’ Corbo 6 - Entra con il piglio giusto mettendo il bavaglio nelle rare occasioni in cui il Bari prova a pungere.

Bettella 6.5 - Grande concentrazione e applicazione nel limitare gli avversari, coprendo al meglio il fazzoletto di campo che viene chiamato a ricoprire. Gioca il pallone in maniera sempre sicura e precisa facendo ripartire l’azione

Cagnano 7 - Una spina nel fianco della difesa biancorossa, disegna un cross al bacio sul secondo palo raccolta in maniera eccellente da Di Nardo in occasione della rete del vantaggio. In fase di non possesso copre bene non lasciando spazi agli esterni pugliesi.

Valzania 7 - Entra direttamente in due delle quattro reti segnate dal Pescara, procura il raddoppio generando il rigore con un ottimo inserimento da dietro, obbligando Maggiore al fallo. Dal 59’ Berardi 6 - Partecipa alla festa dando il suo efficace apporto alla causa, blindando il prezioso vantaggio e cercando la via della rete.

Brugman 7 - Qualche errore di misura nel primo tempo ma la sua regia di qualità illumina l’Adriatico Giovanni Cornacchia. Catalizza palloni e se ne libera spesso in maniera precisa trovando sempre il compagno libero.

Caligara 6.5 - Mezzala arrembante sempre pronto a dare il suo apporto pressando gli avversari, dialogando con i compagni di centrocampo e della trequarti. Dal 74’ Meazzi 6.5 - Entra e dopo pochi minuti sfiora la rete con un destro a giro finito a lato. Cerca in maniera continua la via della rete.

Acampora 6.5 - Conferisce qualità al gioco abruzzese dialogando con Di Nardo e Insigne. Si deve arrendere per un guaio muscolare nella ripresa. Dal 60’ Fanne 6 - Tiene costantemente occupati i difensori avversari con le sue sgroppate in avanti, gli manca incisività nell’area avversaria.

Insigne 7.5 - E’ il capitano, l’uomo squadra, il trascinatore di questo Pescara. Dentro il campo disegna calcio e regala scampoli di calcio spettacolo. Firma con freddezza il raddoppio ma potrebbe segnare altri gol Dal 73’ Russo 6 - Partecipa alla serata di gala provando ad arricchire il cospicuo tabellino

Di Nardo 7.5 - Firma una doppietta da attaccante di razza, potrebbe segnare altri gol ma Cerofolini si oppone. Il suo strapotere fisico è debordante, i difensori del Bari non riescono mai a fermarlo, neanche a limitarlo.

Giorgio Gorgone 8 - E' un calcio spettacolare quello degli abruzzesi, difficile pensare ad un Pescara ultimo in classifica vedendolo giocare. Non è un caso se fai quattro punti con Palermo e Frosinone. Proposta di gioco intrigante quella del tecnico romano, la squadra non butta via mai la palla, gioca a due tocchi con frequenti inserimenti e scambi di posizione

BARI

Cerofolini 5.5 - Ha responsabilità sulla terza rete respingendo corto il tiro di Di Nardo, offrendo un regalo per Valzania. Per il resto è incolpevole, compiendo numerosi interventi che evitano ai biancorossi un passivo ancor più pesante.

Mantovani 5 - Coinvolto nell’ennesima serata negativa di questo Bari. Gli attaccanti e i centrocampisti del Pescara gli arrivano da tutte le parti. Sull’asse Cagnano- Insigne va spesso fuori giri, fuori fase anche sul gol del 3-0 di Valzania.

Odenthal 5 - La difesa biancorossa fa acqua da tutte le parti presa sistematicamente d’infilata, dai primi minuti della gara. Prova a limitare i danni ma viene coinvolto dal naufragio, sistematicamente saltato dagli attaccanti abruzzesi.

Nikolaou 4.5 - A dir poco disastrosa la sua prestazione: si dimentica completamente Di Nardo in occasione della rete del vantaggio del Pescara. Commette una serie di errori in fase di costruzione, sempre in ritardo. Dal 46’ Cistana 4 - Entra con il piglio sbagliato commettendo un numero di errori incalcolabili. Preso in mezzo da Di Nardo a pochi minuti dal suo ingresso, poi va letteralmente in confusione.

Pucino 5 - Si propone inizialmente sulla destra, l’avvio è promettente poi anche lui si perde sotto colpi di un Pescara stellare.

Artioli 5 - Preso sistematicamente in mezzo dalla qualità del gioco degli abruzzesi. Non riesce mai a porre rimedio, in fase di costruzione si limita al compitino senza peraltro incidere particolarmente. Dal 46’ Traorè 5 - Ci si aspetta da lui maggiore vivacità ed una apporto alla manovra, ma le aspettative vengono prontamente deluse

Maggiore 4.5 - Anche lui fuori fase come i compagni: mai capace di entrare in partita, sovrastato dalla fame e l’aggressività degli abruzzesi. A fine primo tempo commette il fallo da rigore che permette al Pescara di portarsi sul 2-0

Dorval 5 - Avvio promettente dell’Algerino, sua l’occasione in apertura su cross di Pucino. I suoi inserimenti si contano sulla dita di una mano, anzi si deve preoccupare di coprire la sua zona, non riuscendoci mai. Dal 46’ Esteves 5 – Un tiro ad inizio ripresa alto sopra la traversa è nulla più, troppo poco per chi doveva ravvivare la partita.

De Pieri 5 - Qualcosa di buono lo fa vedere nel primo tempo, suo l’assist per Moncini in una delle poche occasioni costruite dagli abruzzesi. Poi il nulla. Dal 60’ Bellomo 5 - Entra con la partita ormai nelle mani del Pescara, fa poco per cambiare l’andamento della gara.

Rao 6 - Ha il merito almeno di provarci, nel primo tempo è il più vivace anche se intorno c’è il deserto. Dal 70 Cuni 5.5 – Viene neutralizzato agevolmente dalla retroguardia del Pescara, non incide.

Moncini 6 - Ha il merito almeno di tirare verso la porta avversaria. Lotta e si sacrifica ma è l’unico a farlo veramente.

Moreno Longo 4.5 - brutto passo indietro per i pugliesi sovrastati in lungo e largo. C'è stata un differenza abissale sul piano del ritmo e dell'intensità fra le due squadra, caduta fragorosa

