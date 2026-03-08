Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersi

Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersi
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 22:50Serie A
Dimitri Conti

Milan-Inter 1-0, il derby della 28^ giornata della Serie A 2025/26 vede riaprire la corsa per lo Scudetto. A decidere il derby della Madonnina, il gol di Estupinan nel primo tempo.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 6,5 - Non è di certo un miracolo, ma il muro che erige in uscita su Mkhitaryan nel primo tempo, alla luce di come è finito il derby, ha un peso specifico non proprio indifferente.

Tomori 6 - Dalla sua parte l'Inter cerca di costruire maggiormente, con Dimarco pronto a formare assi con la mezzala di turno: grazie anche al reparto, non vive fasi di sofferenza.

De Winter 6 - Guida la difesa dal centro, dove la prospettiva è più ampia. Per questo non è chiaro perché si allarghi su Mkhitaryan al 33', che lo grazia. Per il resto bene.

Pavlovic 6,5 - Quando tutti indicano il dito (Bastoni) è bene guardare la Luna. Vince il duello all'interno del derby tra braccetti di costruzione deputati a proiettarsi anche in avanti.

Saelemaekers 6 - Conoscendone il carattere, ti aspetti che viva un derby dai contorni infernali, in perenne faida con qualcuno. Invece bada al sodo, non concedendosi sbavature.

Fofana 7 - Il suo contributo sulla qualità è sottovalutato ormai da quando è arrivato in Italia: per tutti è un mediano di rottura, l'assist a Estupinan dice altro. È l'ennesima riprova.
Dal 74' Ricci sv.

Modric 6 - Lui che ricorda Pirlo per movenze e calibro tecnico, non a caso il suo soprannome è Croatian Maestro, prova ad illuminare il derby da subito. Basterà il minimo sindacale.

Rabiot 6,5 - Alla mezz'ora denuncia problemi fisici, Allegri gli chiede di aspettare l'intervallo ma poi lo tiene dentro comunque. Come puoi dire no alla grinta di Cavallo Pazzo?

Estupinan 7,5 - Gioca perché Bartesaghi non sta bene, ma qualcuno dirà che si sia trattato di un disegno divino, o forse Allegriano, per vincere il derby. Era dove doveva essere.

Leao 6 - Non sempre nel vivo del gioco, ma quando si parla di lui è praticamente una costante. Così come le accelerazioni con cui costringe la difesa nerazzurra a continui straordinari.
Dal 74' Fullkrug sv.

Pulisic 5,5 - Il primo tiro del derby nasce dal suo appoggio per Modric dopo l'errore di Sommer, ma è una fiammata isolata in una stracittadina nella quale rincorre spesso a vuoto.
Dall'83' Nkunku sv.

Massimiliano Allegri 7 - C'è bisogno dell'Allegrata, del colpo ad effetto per riaprire una corsa Scudetto o quantomeno per regalare l'illusione di poterlo fare. Da capire se l'1-0 con gol decisivo di Estupinan rientri in questa categoria, di sicuro c'è che con questo derby potrebbe aver riaperto la corsa Scudetto.

LE PAGELLE DELL'INTER

Sommer 6 - Per poco non pasticcia subito, il tentativo di Modric per sua fortuna finisce larga. Quello di Estupinan invece si infrange in rete, ma non può nulla. E il lavoro finisce lì.

Bisseck 6 - Da braccetto ha licenza di accompagnare le azioni d'attacco quando può, lo fa ma non si rivela mai un vero pericolo. Allo stesso tempo niente da segnalare anche dietro.
Dall'80' Diouf sv.

Akanji 6 - Al centro della difesa a tre non soffre momenti di particolare o evidente difficoltà. Quando i due tenori del Milan accelerano, non sempre è reattivo, ma rimane sufficiente.

Bastoni 6 - Buona parte dell'attenzione è rivolta a lui, almeno inizialmente, e non gli arrivano proprio complimenti. La sua partita termina prima del tempo per via di un infortunio.
Dal 68' Carlos Augusto 6 - In confronto a Bastoni, almeno al miglior Bastoni, difetta un po' in fase di spinta. Nella copertura degli spazi arretrati, però, tutto bene.

Luis Henrique 5 - Vede sfrecciargli accanto Estupinan che va dritto sulla strada del gol che sblocca il derby, mostrandosi impotente nel confronto fisico. Non brilla neanche quando spinge.
Dal 59' Dumfries 5,5 - Non sta ancora bene e si vede, ma a un certo punto il suo subentro diventa indispensabile. I primi segnali fanno credere alla possibilità che colpisca, poi cala.

Barella 6 - Meno mosse del solito nei confronti di arbitro e avversari, bada maggiormente alla sostanza. E pur difettando nei metri finali, finché è dentro offre movimenti e quantità.
Dal 68' Frattesi 5,5 - Chivu lo butta dentro conscio che, anche se tocca pochi palloni, ha tutti gli attributi per colpire al primo pallone buono. Che però non arriverà mai.

Zielinski 6 - Alla fine dei conti, sarà ancora una volta il polacco il migliore tra i centrocampisti dell'Inter. Lavora sia con la spada che col fioretto, arrendendosi tra gli ultimi.

Mkhitaryan 5 - Forse non riesce a credere lui per primo nel fatto che la difesa del Milan si apra come le acque dinnanzi a Mosè, ma quel pallone che spara su Maignan al 33' pesa.
Dal 59' Sucic 5,5 - Rispetto a Mkhitaryan è un contributo molto meno visibile: per quanto manchi la macchia rossa dell'errore sotto porta, peggio rispetto all'armeno.

Dimarco 5,5 - Non sarebbe neanche una prestazione davvero insufficiente, il suo contributo lo ha dato fino in fondo. Ma la palla di inizio ripresa meritava di prendere almeno la porta.

Esposito 5 - L'unico attaccante di ruolo dell'Inter ad arrivare con una buona forma al match, per questo tante speranze nerazzurre si riversano sulle sue possenti spalle.

Bonny 5 - Non può essere al meglio, lo sanno bene lui per primo e il suo allenatore Chivu, che però non ha alternative. Qualche movimento per liberarsi nel gioco aereo, poi più nulla.

Cristian Chivu 5,5 - La sua Inter non sembra proprio in gran forma, ma arrivando al derby con 10 punti di vantaggio può permettersi anche di provare a gestire. Forse per via di questo pensiero, l'Inter sbaglia l'approccio alla partita. Prova i correttivi nella ripresa ma deve arrendersi alla sconfitta.

Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c'è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
