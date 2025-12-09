Atalanta, il bilancio contro le squadre inglesi (aspettando il Chelsea)

L’Atalanta e le inglesi: una sfida sempre all’insegna della grande atmosfera tra Europa, notti magiche e l’affrontare alla pari squadre di grande caratura internazionale: figuriamoci il Chelsea che oggi a Bergamo dovrà scalare, sportivamente parlando, gli interminabili gradini di Città Alta. Dall’altra parte è chiaro che la Dea vorrà riscattarsi dopo la brutta prestazione del Bentegodi contro l’Hellas Verona, e gli stimoli saranno sicuramente alti per compiere un passo importante in classifica.

Tra Atalanta e Chelsea c’è anche quel filo di storia che lega non soltanto alcuni ex (su tutti l’attuale AD Luca Percassi), ma anche i bilanci della squadra orobica contro le formazioni provenienti dalla Premier League. Dal 2017 a oggi l’Atalanta ha incrociato Everton, Manchester City, Manchester United, Liverpool (per due volte) e Arsenal, per un bilancio complessivo di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Tra questi risultati va ricordato anche lo 0-3 ad Anfield che fu l’anticamera del successo in Europa League di due anni fa: ad oggi è l’ultima vittoria della Dea contro una squadra britannica, aspettando ciò che dirà la gara di stasera, all’insegna di quella storia che l’Atalanta vuole continuare a riscrivere nonostante le difficoltà in campionato.