Atalanta, iniziano le visite mediche di Giacomo Raspadori: le immagini
Iniziano le visite mediche di Giacomo Raspadori, in vista della firma del contratto con l’Atalanta. L’attaccante italiano, che si trasferirà alla Dea dall’Atlético Madrid, è arrivato pochi minuti fa alla clinica La Madonnina, a Milano, per i test medici di rito.
Raspadori passerà all’Atalanta dall’Atletico nell’ambito di un’operazione a titolo definitivo da circa 25 milioni di euro. Contratto fino al 2030, con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.
In calce, le immagini dal capoluogo lombardo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.

