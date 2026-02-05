Milan, Oettle: "Dopo l'era Berlusconi club gestito malissimo. Avremo uno stadio tra i migliori"

“Dopo l’era Berlusconi, purtroppo, il club era stato gestito così male che dovevamo fare qualcosa di nuovo”. Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, è intervenuto così sulla gestione del club rossonero, nel panel che lo ha visto protagonista alla SPOBIS Conference di Amburgo, incentrato soprattutto sul nuovo stadio: “Anzitutto, siamo in una posizione incredibilmente forte, perché lavoriamo per un club o rappresentiamo un club che ha avuto un enorme successo nella sua storia - riporta Calcio e Finanza -. Il secondo club più vincente per titoli di Champions League. È vero che non ne vinciamo uno da un po’, ma siamo ancora al secondo posto”.

Ma non c’è solo questo: “Abbiamo il vantaggio geografico di essere a Milano, capitale della moda, che ci dà anche una sorta di elemento distintivo, anche fuori dal campo. E qualche anno fa ci siamo dati una nuova visione e abbiamo stabilito che, qualunque cosa facciamo, cerchiamo sempre di reinventare un po’ la ruota e di fissare uno standard che poi altri possano seguire. L’idea era che le best practice di solito non arrivano dal tuo stesso settore, ma da altri ambiti: assumere talenti da altri settori, affrontare i temi in modo diverso e naturalmente anche legarsi a brand che rappresentano l’innovazione e che possono portarci valore aggiunto”.

Tornando sullo stadio: “È un tema enorme. Sono arrivato nel 2019 e mi dissero subito: ‘Dobbiamo vendere i naming rights del nuovo stadio’. Ora siamo nel 2026. In Italia l’innovazione infrastrutturale è lenta. Ma abbiamo raggiunto un grande traguardo: abbiamo comprato lo stadio. Ora stiamo pianificando il nuovo impianto accanto a San Siro. Il vecchio stadio verrà in gran parte demolito, resterà un museo. Vorremmo andare più veloci, anche per i partner. Ma l’ambizione è costruire uno dei migliori stadi d’Europa”.