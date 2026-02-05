Roma, Angelino e Dovbyk fuori dalla lista UEFA: dentro Malen, Zaragoza e Vaz
Sono 23 i calciatori che la Roma ha inserito nella lista per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Gasperini, tra i presenti in rosa, esclude Lorenzo Venturino, Angelino e Artem Dovbyk, mentre Niccolò Pisilli farà parte della lista B. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Gollini, Svilar
Difensori: Celik, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensch, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pellegrini, Pisilli
Attaccanti: Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Malen, Soule, Robinio Vaz, Zaragoza.
