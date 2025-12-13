Live TMW Atalanta, Kossounou: "Partita tosta, ma siamo contenti per la vittoria"

23:10 –Kossounou , giocatore dell' Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Cagliari nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso la New Balace Arena.

23:11 - Inizia la conferenza stampa di Kossounou

Quanto è importante questa vittoria?

"Molto. Per noi era fondamentale stasera vincere, l'Atalanta deve sempre mantenere il ritmo alto. Vincere stasera è stato importante anche per la classifica".

Cosa ne pensa dei goal di Scamacca?

"Un grande giocatore. Ha avuto qualche problema dopo l'infortunio, ma sappiamo che una punta come lui è fondamentale per l'Atalanta".

Quanto è fondamentale Kolasinac sotto il profilo dell'intesa?

"Kolasinac è un giocatore molto importante per noi. Mette in campo una grande grinta e qualità. Dobbiamo continuare così".

Cosa ne pensa della prestazione difensiva?

"Oggi affrontavamo una squadra tosta visti gli attaccanti del Cagliari. Abbiamo fatto il nostro, nonostante le difficoltà dopo l'infortunio di Djimsiti".

Che obiettivi ha per la Coppa d'Africa?

"Sarà difficile perché due anni fa abbiamo vinto e oggi ci sono molte squadre. Per noi sarà una grande prova. Puntiamo a vincere il trofeo, poi quello che sarà, sarà".

23:17 - Termina la conferenza di Kossounou