Atalanta, Krstovic firma pure la doppietta: colpo da biliardo, Bologna bucato 2-0
E l'Atalanta ne fa due al Bologna, sempre con Nikola Krstovic! Palla intelligente in avanti di De Roon a premiare il corpo a corpo del montenegrino con Heggem, che è entrato in area e spostato il diretto avversario: spazio attaccato dopo aver controllato il pallone e piazzato con un colpo da biliardo ai danni di Ravaglia. La Dea allunga 2-0 al minuto 60, rossoblù troppo a folate.
