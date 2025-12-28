Stasera arriva l'Inter, L'Eco di Bergamo: "Atalanta, serata di gala contro la capolista"
Sfida importante per l'Atalanta. Dopo il successo della scorsa settimana in quel di Genova, la truppa di Raffaele Palladino è chiamata all'impresa contro l'Inter di Cristian Chivu capolista del nostro torneo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta, serata di gala contro l'Inter capolista".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
