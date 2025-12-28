Nicolò Cambiaghi, tutta la trafila con l'Atalanta senza aver mai esordito. Ora top al Bologna

Nicolò Cambiaghi è uno dei volti recenti del Bologna. Perché i suoi gol e i suoi assist stanno scandendo la stagione rossoblù, riuscendo anche a esordire in Nazionale dopo la convocazione di ottobre. Eppure non è stato un percorso semplice, avendo militato nel Pordenone, Reggiana e poi Empoli, dove è riuscito a raggiungere una valutazione importante.

In un'intervista recente ha spiegato la sua carriera, dalle giovanili fino all trasferimento al Bologna. "Iniziai con mio fratello gemello a giocare a 5 anni, nella Dipo, ma lui era meno appassionato di me. Così andai alla Vimercatese e Favini mi prese all’Atalanta: sì, Sartori mi ha visto crescere e mi ha voluto qui assieme a Italiano. Se mi è dispiaciuto non esordire nella Dea? Lì ho vinto due scudetti e una Supercoppa a livello giovanile: l’esordio l’avrei sognato ma senza l’Atalanta oggi non sarei qui. Italiano? Mi ha voluto, atteso e migliorato. Dal minuto uno ho sempre pensato che il suo gioco facesse per me".

L'anno scorso però, appena arrivato dopo essere stato pagato più di 10 milioni, si rompe il ginocchio e deve rimanere fermo per un lungo periodo, giocando solamente la seconda parte della stagione, con un gol e quattro assist. Oggi Nicolò Cambiaghi compie 25 anni.