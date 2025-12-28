Fiorentina, Vanoli si gioca tutto con la Cremonese: ecco le possibili ipotesi

Ancora un'ultima spiaggia per la Fiorentina. La sconfitta contro il Parma di ieri all'ora di pranzo ha vanificato il successo casalingo contro l'Udinese inchiodando sempre più all'ultimo posto la squadra. La delusione manifestata a fine partita da parte dei tantissimi tifosi è stata grande con la piazza che non si capacita un crollo verticale di una squadra allestita per un campionato quantomeno tranquillo. In attesa delle gare di oggi, e di quelle di lunedì, il distacco dalla salvezza diretta oggi rappresentato dal Genoa è di cinque lunghezze ma è lapalissiano che serva una svolta.

E quella del 4 gennaio prossimo deve rappresentare un'ultima occasione per riprendere il volo. Il mercato di gennaio farà il resto ma i viola sono chiamati alla reazione nella prima partita dell'anno. Fino a quella data, si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico resterà in sella, poi è chiaro che un risultato negativo potrebbe portare nuovi scossoni.

Come spesso accade in questi frangenti, ci sarebbero già i nomi dei possibili sostituti, Sempre il quotidiano sportivo scrive che fra i tecnici che potrebbero essere sondati ci sarebbero Thiago Motta, Paulo Sousa (il suo sarebbe un ritorno a Firenze) e Beppe Iachini (anche in quel caso sarebbe un ritorno).