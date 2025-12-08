De Ketelaere: "Atalanta, questo è il mio momento migliore. A Verona ero nervoso e dispiaciuto"

Charles De Ketelaere, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Chelsea, è tornato anche sul nervosismo post sconfitta di Verona. Queste le sue dichiarazioni sul brutto ko in campionato della Dea e non solo: "Ero nervoso per come è andata la partita. A livello personale ero dispiaciuto per la sconfitta di Verona. Vogliamo riscattarci nella maniera migliore possibile dopo Verona".

È il suo momento migliore da quando è all'Atalanta?

"Si, voglio continuare con questo rendimento anche se ora conta sempre la squadra. Mi sento bene anche in campo".

Si trova bene nel nuovo ruolo?

"Si, però ci sono ancora un po' di cose da migliorare. Penso che sia il miglior modo per aiutare la squadra".

Quanto si sente l'Atalanta addosso?

"La squadra mi ha dato la possibilità di crescere e sono contento di giocare all'Atalanta. Tengo molto al bene della squadra".

Quanto è orgoglioso di questa crescita in questi tre anni a Bergamo considerando che sta per eguagliare Caniggia?

"Sono molto orgoglioso di vestire questi colori e di aver fatto bene in questi anni. All'Atalanta ho fatto un passo importante in carriera, e domani mi aspetto una grande serata anche i con tifosi".

Come ha visto Scamacca?

"Molto bene. A Francoforte siamo ritornati con quel tridente della finale di Dublino insieme a Lookman e abbiamo giocato bene insieme. Sta migliorando e io sono contento per lui".

Rileggi qui la conferenza stampa integrale di De Ketelaere!