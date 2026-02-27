Atalanta, mission impossible: Bayern sempre oltre i quarti dal 2019. Ma con le tedesche...

Poteva andare peggio, poteva piovere. Sorteggio durissimo per l’Atalanta, che giocherà con il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. Non che l’Arsenal sarebbe stata un’avversaria da prendere sotto gamba, ma i tedeschi rappresentano la definizione di missione impossibile per antonomasia.

Valori in campo a parte, pesa anche la storia. È dall’edizione 2018/2019, infatti che i bavaresi non si fermano agli ottavi di finale della Champions: da lì in poi, il Bayern ha sempre raggiunto almeno i quarti della massima competizione continentale, vincendola anche nella stagione 2019/2020. In questa stagione, peraltro, la squadra allenata da Vincent Kompany ha sostanzialmente già chiuso la pratica Bundesliga: in classifica è prima con otto punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo.

A far sperare, almeno in parte, i nerazzurri di Raffaele Palladino, ci sono però i precedenti con le tedesche. Quella di quest’anno sarà la prima sfida al Bayern, ma negli ultimi anni proprio gli incroci con le big di Bundesliga hanno rappresentato passaggi storici. Il più recente è ovviamente l’impresa con il Borussia Dortmund. Ma nel 2024 era sempre una tedesca, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, vincitore del campionato e della coppa nazionale tedesca, l’avversario battuto da Gasperini nell’indimenticabile notte di Dublino che ha portato i bergamaschi alla vittoria dell'Europa League.