TMW Atalanta, Muriel vorrebbe tornare? Per ora niente contatti e non sono nemmeno previsti

"Ho visto il presidente per primo, Antonio Percassi, che mi ha detto: 'Che cazzo ci fai qua? Torna!' (ride, ndr). Mi piacerebbe molto tornare, non sarà facile, ma vediamo quale sarà il mio futuro. Io ho tanta voglia di tornare". Luis Muriel può tornare davvero all'Atalanta? Dopo le frasi della scorsa sera, a Bergamo in diversi hanno chiesto un possibile ritorno del colombiano, fra il serio e il faceto, la nostalgia e la speranza di rivederlo ancora a tinte nerazzurre.

Per ora, però, la risposta è no, su più livelli. Il primo è quello atalantino, visto che ci sono diversi giocatori offensivi e non c'è l'idea di aggiungerne uno. Semmai toglierlo (Maldini l'indiziato) per snellire una rosa comunque molto folta. Il secondo è quello dello stesso giocatore, che ha ancora un anno di contratto a cifre molto alte in America, dunque servirebbe eventualmente rinunciare a una parte dell'ingaggio. Per ora, del resto, non ci sono stati contatti fra le parti al netto delle dichiarazioni dello stesso sudamericano.

Le altre parole di Luis Muriel. "Sento grande emozione e non riesco a smettere di sorridere, è la cosa più bella che mi è successa dopo la nascita delle mie figlie. È il momento più bello della mia vita, spero di ricordarmelo per sempre. Tornare in Italia? A me farebbe tanto piacere, veramente. Appena ho rimesso piede qui, ho sentito un qualcosa di diverso dentro che mi ha riportato ai bei tempi vissuti in Italia. Mi è venuta tanta voglia di tornare a giocare in Serie A".