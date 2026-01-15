Ufficiale Luis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio

"Il sogno diventa realtà e torna a casa il più grande". Così lo Junior Barranquilla annuncia l'arrivo di Luis Muriel. L'attaccante, 35 anni, chiude così un cerchio che l'ha visto muovere i primi passi da calciatore proprio in maglia biancorossa, dove ha fatto la trafila delle giovanili ma senza mai esordire in prima squadra.

Muriel infatti si era trasferito a 17 anni al Deportivo Cali che gli ha dato modo di avere il primo approccio con i professionisti e da lì l'Udinese, che l'ha prima parcheggiato al Granada e al Lecce e lo ha riportato poi alla base. In bianconero ha raccolto 65 presenze segnando 19 reti. Altre esperienze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Fiorentina e Atalanta ed è proprio in nerazzurro, sotto la gestione Gasperini, che ha vissuto gli anni migliori. In particolare nella stagione 2020/21 dove ha segnato 22 reti in campionato e si è distinto come miglior giocatore per media voto. Gli ultimi due anni sono stati spesi in MLS, nell'Orlando City.