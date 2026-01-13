TMW Muriel torna a casa: domani la firma fino a dicembre 2027 con il Junior Barranquilla

Il calcio colombiano si prepara ad accogliere nuovamente uno dei suoi talenti più rappresentativi. Luis Muriel è pronto a fare ritorno in patria: l’attaccante ha trovato l’accordo con il Junior de Barranquilla, club che lo ha formato e da cui era partito per costruire una lunga e prestigiosa carriera internazionale. La notizia segna un ritorno dal forte valore simbolico e tecnico: domani è atteso per le visite mediche e la firma.

Non si tratta di una semplice suggestione nostalgica, ma di un’operazione ormai definita. Il Junior ha convinto Muriel con un progetto ambizioso, puntando su di lui come leader offensivo e volto di riferimento per la stagione 2026 e per quella successiva. Per i Tiburones, l’arrivo dell’ex Atalanta rappresenta un colpo di grande impatto, capace di riaccendere l’entusiasmo della tifoseria.

Classe 1991, Muriel ha lasciato un segno profondo soprattutto in Italia, dove ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta. A Bergamo, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ha vissuto il momento più alto della carriera, affermandosi come uno degli attaccanti più imprevedibili e letali d’Europa. Dopo l’esperienza in MLS con l’Orlando City, il richiamo delle origini si è fatto irresistibile. Il ritorno a casa chiude idealmente un cerchio. A 34 anni, Muriel rientra in Colombia portando esperienza, qualità e carisma, con l’obiettivo di essere protagonista. Il club ha scelto una presentazione originale: una serie di messaggi emozionali sui social che, attraverso le iniziali, componevano il nome MURIEL. Un’anticipazione creativa che ha infiammato i tifosi.