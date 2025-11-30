Atalanta-Fiorentina, giro di campo per Muriel: "Momento più bello della mia vita, voglio tornare"

Ospite speciale alla New Balance Arena questa sera. Luis Muriel, ex attaccante di Atalanta e Fiorentina, ha infatti effettuato un giro di campo per ricevere l'omaggio dei suoi ex tifosi. Queste le sue dichiarazioni, visibilmente emozionato, ai microfoni di Sky Sport: "Sento grande emozione e non riesco a smettere di sorridere, è la cosa più bella che mi è successa dopo la nascita delle mie figlie. È il momento più bello della mia vita, spero di ricordarmelo per sempre".

Sulla voglia di tornare in Italia: "A me farebbe tanto piacere, veramente. Appena ho rimesso piede qui, ho sentito un qualcosa di diverso dentro che mi ha riportato ai bei tempi vissuti in Italia. Mi è venuta tanta voglia di tornare a giocare in Serie A".

Sul ritorno a Zingonia: "Ho visto il presidente per primo, Antonio Percassi, che mi ha detto: 'Che cazzo ci fai qua? Torna!' (ride, ndr). Mi piacerebbe molto tornare, non sarà facile, ma vediamo quale sarà il mio futuro. Io ho tanta voglia di tornare".

Sulla Roma di Gasperini: "È strano vederlo a Roma dopo tanti anni a Bergamo, ma mi fa tanto piacere la sua posizione in classifica. Mi auguro che resti lassù per molto tempo ancora".