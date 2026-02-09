Gravina: "Sentimenti positivi per i playoff. Marzo sarà un mese importante"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, direttamente dal Salone d’Onore del CONI, in occasione della presentazione dell'album 2025-2026 delle Calciatrici, ha parlato ai media presenti, tra cui Sky Sport, della Nazionale: "I sentimenti non possono che essere positivi in vista dei playoff. Quello che rientra nelle nostre possibilità lo stiamo facendo. Conosciamo i nostri limiti, conosciamo anche i vincoli, stiamo cercando di governarli nel miglior modo possibile, sapendo che il nostro mese di marzo sarà importante per entrambe le nazionali".

Ricordiamo che l'Italia sfiderà in semifinale l'Irlanda del Nord a Bergamo, mentre, nel caso in cui dovesse qualificarsi per la finale, giocherà in trasferta contro la vincente del match tra Galles e Bosnia.