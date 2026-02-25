Live TMW Atalanta, Palladino: "Abbiamo fatto la storia! Pasalic? Giocatore straordinario"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Borussia Dortmund nel post gara.

Comincia la conferenza stampa di mister Palladino

Una delle più belle serate degli ultimi anni?

"Una serata che resterà nella storia. Voglio ringraziare tutti i miei calciatori che si sostenevano a vicenda, così come il mio staff e la società perché mi sta sempre vicino. Un grazie enorme anche ai 23 mila tifosi e lo stadio oggi era fantastico: la città merita questo".

Giusto dire che questa squadra "tiene Pall?"

"Oggi era difficile rimontare. Dovevamo stare attenti ai loro attacchi in profondità e penso che abbiamo fatto una grandissima gara. Ho visto una squadra veramente coraggio".

TMW - Qual è stata la lezione di Mario Pasalic?

"Aver saputo aspettare. Ha affrontato una stagione difficile, ma ha sempre risposto presente. Ho un gruppo di ragazzi straordinari soprattutto dal punto di vista umano: voglio anche pensare a Samardzic e Krstovic che hanno fatto una grande gara così come tutta la squadra. Mi hanno regalato una delle notti più belle da quando sono qua".

Un bel segnale per il calcio italiano?

"Bisogna dare valore al calcio italiano e quello che si sta facendo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte".

Cosa ne pensa del gruppo con questo misto di giovani e gente d'esperienza?

"Ho un gruppo fantastico dove la società ha costruito una squadra competitiva. I ragazzi meritano questa serata e abbiamo avuto coraggio andando uomo contro uomo. La nostra è stata una prestazione perfetta".

Cosa ne pensa del rigore e del VAR a chiamata?

"Sul rigore ho avuto un grande infarto però ero sicuro che Samardzic l'avrebbe messa dentro. Era una grande impresa oggi, ma i sogni sono fatti per essere realizzati. Sul VAR a chiamata non saprei ma voglio dire che secondo me in Italia si fa troppo uso del VAR: deve essere utilizzato come è stato all'inizio. Viene interrotto tanto il gioco e non capisco il perché viene fatto ciò".

Giusto stare con i piedi per terra?

"Certo che si. Bisogna subito azzerare e tornare con i piedi per terra. L'Atalanta deve affrontare a pieno regime il suo campionato con la giusta mentalità".

Come ha preparato questa partita vista la prestazione di Hien?

"Quando ci sono dei duelli bisogna lavorare molto. Isak è stato perfetto oggi: ho scelto lui per le caratteristiche che aveva. E' un merito di squadra: voglio pensare a Scamacca che ha fatto un grande lavoro così come De Roon. I ragazzi sono stati perfetti".