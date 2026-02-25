Doccia gelata Juventus: Icardi per Osimhen, 3-1 Galatasaray nel primo tempo supplementare
Doccia gelata per la Juventus, perché arriva il 3-1 del Galatasaray al 106', nel primo minuto di recupero del primo tempo supplementare. Lo segna Victor Osimhen, che riceve da Icardi sul lato sinistro dell'area e, scappato via a Gatti, insacca sul secondo palo, non lasciando scampo a Perin.
Qualche istante dopo, poi, è terminato il primo tempo supplementare allo Stadium, con il risultato parziale quindi di 3-1 tra la Juventus (rimasta in dieci uomini da inizio ripresa per l'espulsione rimediata da Kelly) e il Galatasaray.
