Atalanta oltre la Champions. Quella nerazzurra resta l'unica squadra italiana in corsa per tutti gli obiettivi

L'impresa dell'Atalanta è di quelle che entrano di diritto nella storia del club. "Viene solo dopo Dublino", ha ammesso candidamente l'ad Luca Percassi dopo la vittoria per 4-1 sul Borussia Dortmund. L'accesso agli ottavi di finale di Champions League, arrivato in rimonta dopo il ko dell'andata per 2-0, regala ai nerazzurri prestigio, benefici economici, ma non solo.

Complice la risalita in campionato alla guida di Raffaele Palladino, che pone l'Atalanta in una posizione diametralmente opposta rispetto allo scorso 22 novembre (ovvero con l'arrivo del neo allenatore), la squadra nerazzurra si trova adesso in una posizione di assoluto prestigio nel panorama del calcio italiano.

Ad oggi, infatti, l'Atalanta è l'unica squadra italiana ancora in corsa per tutti gli obiettivi: ottavi di Champions, semifinali di Coppa Italia e ancora in ballo per quanto riguarda la qualificazione ad una coppa europea per la prossima stagione. Delle superstiti in Coppa Italia - tolte Como e Lazio che non fanno le coppe - l'unica altra squadra ancora in corsa poteva essere l'Inter, ma sappiamo tutto come è andata a finire col Bodo/Glimt...