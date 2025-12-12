Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato"

“È un grande talento che dobbiamo far crescere”. Nella conferenza stampa di oggi, Raffaele Palladino ha parlato così di Honest Ahanor, difensore classe 2008 dell’Atalanta: “Con il Genoa ha fatto gol, con il Chelsea ha fatto una grande partita dove è stato fondamentale nel secondo gol, e mi piace molto il suo spirito: l'essere sfrontato e sfruttare al 110% ogni occasione data".

Che ne pensa del duello Bernasconi-Palestra?

"Bernasconi mi ha impressionato sul lavoro. Io ho fatto altre scelte, ma lui è l'esempio del lavoro quotidiano: un ragazzo serio che vuole impegnarsi.

Gli ho dato l'occasione e lui l'ha sfruttata: un vero e proprio esempio per i compagni. Sono molto contento per lui, ma se sarà titolare staremo a vedere, anche perché sulla fascia ho tante soluzioni".

La conferenza stampa di Palladino.