Atalanta, Palladino: "Bakker sta rientrando. Fondamentale recuperare Scalvini a pieno"

Nella conferenza stampa di oggi, Raffaele Palladino ha fatto il punto sulle condizioni della sua Atalanta, a partire da Mitchell Bakker, vicino al rientro da un lungo infortunio: "Sta recuperando gradualmente. Ho un buon reparto esterni dove conto anche Musah che può essere utilizzato come jolly, aspettando ovviamente il rientro di Bellanova".

Come sta Scalvini e cosa si aspetta dal mercato?

"Perderemo Kossounou causa Coppa d'Africa, ma abbiamo recuperato Kolasinac. Per me è fondamentale recuperare a pieno regime di Scalvini: ha bisogno di minutaggio visto che è un giocatore importante".

Cosa si aspetta da Scamacca?

"Mi auguro che possa crescere in termini di minutaggio e intensità. Io vedo un Gianluca che cresce: gioca molto bene con la squadra, ma soprattutto ha ritrovato il goal. Il mio obiettivo sarà sempre quello di metterlo nella condizione giusta per segnare: Scamacca dovrà lavorare sotto questo aspetto perché è un giocatore straordinario".

La conferenza stampa di Palladino.