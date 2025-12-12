Live TMW Atalanta, Palladino: "Per noi è la prova del nove. Credo nella risalita"

Atalanta-Cagliari è una sfida fondamentale per risollevare la classifica della Dea. Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A in programma domani.

Comincia la conferenza di Palladino

Quanto è fondamentale ritornare a vincere in casa?

"Molto, ma pensiamo in primis alla continuità sul piano delle prestazioni, oltre che ai risultati. Dobbiamo partire dalla gara di Champions League dove sarà fondamentale avere la mentalità giusta anche in campionato. Ho visto la squadra molto concentrata".

La rimonta è possibile per centrare l'Europa?

"Dobbiamo provarci con tutte le nostre forze e qualità: mentalità, fame e voglia di fare bene. Dal primo giorno dissi ai ragazzi che bisognava trovare il DNA giusto per far risalire l'Atalanta. Noi non vogliamo questa classifica e il nostro obiettivo è anche fare dei filotti".

Che problemi bisogna risolvere soprattutto nei primi tempi?

"Chiaro che si può lavorare per migliorare e l'approccio iniziale è fondamentale: i dati parlano chiaro. Non è facile, ma partire bene in una partita è fondamentale per applicare il nostro gioco".

TMW - Quanto sta crescendo Ahanor dal punto di vista della fame?

"E' un grande talento che dobbiamo far crescere. Con il Genoa ha fatto goal, contro il Chelsea ha fatto una grande partita dove è stato fondamentale nel secondo goal, e mi piace molto il suo spirito: l'essere sfrontato e sfruttare al 110% ogni occasione data".

Domani c'è Santa Lucia. Che regalo si aspetta dai suoi ragazzi?

"Le partite di Serie A sono sempre difficili, anche contro le piccole. Domani affrontiamo un Cagliari che si difende benissimo, oltre ad avere molti giocatori di gamba. Il regalo non è per me, ma è per loro: mantenere lo spirito di martedì con la mentalità giusta".

Bakker può rientrare nelle rotazioni?

"Sta recuperando gradualmente. Ho un buon reparto esterni dove conto anche Musah che può essere utilizzato come jolly, aspettando ovviamente il rientro di Bellanova".

Come sta Scalvini e cosa si aspetta dal mercato?

"Perderemo Kossounou causa Coppa d'Africa, ma abbiamo recuperato Kolasinac. Per me è fondamentale recuperare a pieno regime di Scalvini: ha bisogno di minutaggio visto che è un giocatore importante".

Che lezione è stata la gara con il Chelsea?

"Ottima sul piano dello spirito e del sacrificio. Voglio una squadra che capisca i momenti: difendendo e attaccando tutta insieme. Mi aspetto lo spirito giusto e che la squadra dia una risposta domani: è il gruppo che fa la differenza. Per noi è una prova di maturità".

Nel lavoro quotidiano condiziona l'orario?

"Mi piace la sera come orario. Tuttavia l'Atalanta si deve riadattare a qualsiasi tipo di orario: la cura nei dettagli è fondamentale".

Che ne pensa del duello Bernasconi-Palestra?

"Bernasconi mi ha impressionato sul lavoro. Io ho fatto altre scelte, ma lui è l'esempio del lavoro quotidiano: un ragazzo serio che vuole impegnarsi. Gli ho dato l'occasione e lui l'ha sfruttata: un vero e proprio esempio per i compagni. Sono molto contento per lui, ma se sarà titolare staremo a vedere, anche perché sulla fascia ho tante soluzioni".

Le prossime partite saranno decisive considerando anche la pausa Champions?

"E' un momento decisivo per la stagione considerando anche le valutazioni che ci saranno pre e post mercato. Ogni momento è importante, ma di sicuro aver messo fieno in cascina in Champions è stato fondamentale: noi dobbiamo risalire in campionato. Io sono qua per portare in alto l'Atalanta. Abbiamo fatto uno scivolone a Verona, ma ora m'interessa che la squadra svolti nella maniera migliore. Ogni due giorni si giocava e diventava difficile allenarsi a pieno regime, ma possiamo migliorare".

Può essere uno stimolo il quinto posto che vale la Champions?

"Deve essere uno stimolo per le squadre italiane (Ranking UEFA ndr.), oltre che ad un grande orgoglio. Per quanto riguarda l'Atalanta, noi dobbiamo essere ambiziosi e crescere: anche i ragazzi sono ambiziosi come me. Siamo consapevoli che siamo indietro, ma dobbiamo anche alzare il livello".

Cosa ne pensa di Brescianini?

"Marco è un ragazzo che si mette a disposizione: può occupare tutti i ruoli del centrocampo, anche da trequartista. E' un ragazzo serio che s'impegna come Bernasconi: spero di dargli minutaggio più avanti".

Come vede Krstovic?

"E' partito da lui il goal: è entrato con lo spirito giusto. Ora valutiamo oggi pomeriggio in allenamento se ci dovessero essere delle novità: valutare se c'è qualche acciacco o situazioni post influenza. Vedremo".

Cosa si aspetta da Scamacca?

"Mi auguro che possa crescere in termini di minutaggio e intensità. Io vedo un Gianluca che cresce: gioca molto bene con la squadra, ma soprattutto ha ritrovato il goal. Il mio obiettivo sarà sempre quello di metterlo nella condizione giusta per segnare: Scamacca dovrà lavorare sotto questo aspetto perché è un giocatore straordinario".

Termina la conferenza stampa di Raffaele Palladino