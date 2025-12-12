TMW Sassuolo, Carnevali: "No trattative per Muharemovic, Berardi sta recuperando"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, tra cui TMW: “Al di là dell’anno della retrocessione, penso che in tutti questi anni di Serie A abbiamo portato avanti un progetto, serio, che continua grazie all’appoggio della serietà”.

Ottimo impatto con Grosso in Serie A.

“Non lo scopriamo ora, lo abbiamo scelto per il valore dell’allenatore e della persona. Già l’anno scorso ha dimostrato i suoi valori e si sta ripetendo”.

Muharemovic sul taccuino delle big?

“Non abbiamo mai parlato con altri club, sentiamo dire che c’è interesse, ma l’unica cosa che sappiamo è che è un giocatore con grandi qualità, di cui ce ne sono pochi della sua età nel suo ruolo. Però al momento non ci sono trattative”.

Sui giovani puntate sempre.

“Sì, è una nostra caratteristica, e non c’è ovviamente solo Muharemovic”.

Come sta Berardi?

“Sta recuperando, è un giocatore che manca. Sia in campo che nel gruppo, perché è un campione”.

Si è ipotizzata una partnership più stretta Lega-Dazn.

“È un argomento che abbiamo iniziato a trattare, non l’abbiamo approfondito molto. Può essere interessante, ma va valutata da tutti i club: ci potrebbero essere anche dei contrasti”.

Ritrovate il Milan di Allegri…

“Ha allenato il Sassuolo, e a Pavia era un mio giocatore quando ero direttore generale: c’è un legame particolare. È uno degli allenatori italiani migliori in assoluto. Giochiamo contro una squadra: già tornare a San Siro è un grande onore, siamo contenti e fiduciosi”.