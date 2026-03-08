Atalanta, super rimonta con Scamacca. Il Corriere di Bergamo: "Ma l'Europa resta difficile"

Tante emozioni nel 2-2 maturato alla New Balance Arena di Bergamo tra l'Atalanta e l'Udinese ieri pomeriggio alle 18:00, gara valida per la 28^ giornata di Serie A. Friulani in doppio vantaggio dopo 55 minuti di gioco ma recuperati dalla formazione di Raffaele Palladino, che perde terreno su Como Juventus.

La squadra bianconera sblocca la gara nel primo tempo grazie al colpo di testa di Kristensen e sembra chiudere la gara con il raddoppio di Davis dopo dieci minuti dall'inizio del secondo tempo. L'Atalanta però non demorde e trova una doppietta in quattro minuti di Scamacca con due colpi di testa e per poco non trova la rimonta con Krstovic. Sul finale però, con la Dea sbilanciata in avanti, le ultime due azioni le ha la formazione di Runjaic, vicina al gol con Buksa ed Ekkelenkamp.

Queste le parole di Palladino nel post partita: "Voglio ringraziare i ragazzi per la reazione che hanno avuto. Abbiamo fatto una buona partita seppur dovevamo sfruttare certe occasioni dove però abbiamo subito il goal. Il 2-0 è stata una lettura rivedibile per come abbiamo subito i goal, ma la squadra si è ricompattata e ha rimontato. Sullo 0-2 non siamo crollati e la squadra ha una grande energia fisica e mentale. Dispiace perché meritavamo la vittoria vista l'occasione del 3-2, ma ci portiamo a casa molte cose positive".