Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, super rimonta con Scamacca. Il Corriere di Bergamo: "Ma l'Europa resta difficile"

Atalanta, super rimonta con Scamacca. Il Corriere di Bergamo: "Ma l'Europa resta difficile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:48Rassegna stampa
Niccolò Righi

Tante emozioni nel 2-2 maturato alla New Balance Arena di Bergamo tra l'Atalanta e l'Udinese ieri pomeriggio alle 18:00, gara valida per la 28^ giornata di Serie A. Friulani in doppio vantaggio dopo 55 minuti di gioco ma recuperati dalla formazione di Raffaele Palladino, che perde terreno su Como Juventus.

La squadra bianconera sblocca la gara nel primo tempo grazie al colpo di testa di Kristensen e sembra chiudere la gara con il raddoppio di Davis dopo dieci minuti dall'inizio del secondo tempo. L'Atalanta però non demorde e trova una doppietta in quattro minuti di Scamacca con due colpi di testa e per poco non trova la rimonta con Krstovic. Sul finale però, con la Dea sbilanciata in avanti, le ultime due azioni le ha la formazione di Runjaic, vicina al gol con Buksa ed Ekkelenkamp.

Queste le parole di Palladino nel post partita: "Voglio ringraziare i ragazzi per la reazione che hanno avuto. Abbiamo fatto una buona partita seppur dovevamo sfruttare certe occasioni dove però abbiamo subito il goal. Il 2-0 è stata una lettura rivedibile per come abbiamo subito i goal, ma la squadra si è ricompattata e ha rimontato. Sullo 0-2 non siamo crollati e la squadra ha una grande energia fisica e mentale. Dispiace perché meritavamo la vittoria vista l'occasione del 3-2, ma ci portiamo a casa molte cose positive".

Articoli correlati
Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern
Atalanta, Palladino sull'inedita coppia Krstovic-Scamacca: "Ho tantissime soluzioni... Atalanta, Palladino sull'inedita coppia Krstovic-Scamacca: "Ho tantissime soluzioni davanti"
Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo... Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo migliorare"
Altre notizie Rassegna stampa
Genoa in campo alle 18, La Repubblica (ed. Genova): "Carica De Rossi nell'assalto... Genoa in campo alle 18, La Repubblica (ed. Genova): "Carica De Rossi nell'assalto alla Roma"
Atalanta, super rimonta con Scamacca. Il Corriere di Bergamo: "Ma l'Europa resta... Atalanta, super rimonta con Scamacca. Il Corriere di Bergamo: "Ma l'Europa resta difficile"
Bologna, oggi arriva l'Hellas. La Repubblica (ed. Bologna): "Italiano non vuole distrazioni"... Bologna, oggi arriva l'Hellas. La Repubblica (ed. Bologna): "Italiano non vuole distrazioni"
Oggi test nella casa di De Rossi. Il Corriere di Roma titola: "Gasp si affida al... Oggi test nella casa di De Rossi. Il Corriere di Roma titola: "Gasp si affida al solito Malen"
Il Pisa resiste, poi la Juve dilaga. La Repubblica (ed. Torino): "4-0 per la corsa... Il Pisa resiste, poi la Juve dilaga. La Repubblica (ed. Torino): "4-0 per la corsa Champions"
Fiorentina a caccia di puntI con il Parma. Il Corriere Fiorentino annuncia: "Kean... Fiorentina a caccia di puntI con il Parma. Il Corriere Fiorentino annuncia: "Kean verso il forfait"
C'è il Parma sulla strada per la salvezza, La Repubblica (ed. Firenze): "Un'altra... C'è il Parma sulla strada per la salvezza, La Repubblica (ed. Firenze): "Un'altra occasione"
La Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino:... La Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino: "Calato il poker"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
3 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
4 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori
5 Fiorentina-Parma, le probabili formazioni: il grande dubbio è legato a Kean, si scalda Piccoli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine top news n.1 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Sneijder: "Stasera l'Inter può vincere lo Scudetto. A Chivu scriviamo sempre nella chat 'Triplete'"
Immagine top news n.4 Shevchenko non ha dubbi: "Se il Milan vince riapre tutto. Allegri garanzia, Modric deve restare"
Immagine top news n.5 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.6 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
Immagine top news n.7 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine news Serie A n.2 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine news Serie A n.3 Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"
Immagine news Serie A n.4 Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"
Immagine news Serie A n.5 Col Como in Europa a Nico Paz converrebbe restare un altro anno in riva al Lago
Immagine news Serie A n.6 Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio sogna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il primo colpo esterno vale l'uscita dalla zona rossa: l'Entella torna (finalmente) a respirare
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Preparato la gara nel migliore dei modi. Importante portare a casa i tre punti"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, la montagna Frosinone da scalare: e i risultati del sabato non sorridono
Immagine news Serie B n.4 Serie B, continua la 29ª giornata: occhi puntati su Carrarese-Palermo e Pescara-Bari
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Bari: un autentico spareggio. Abruzzesi e Pugliesi in crescita
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Palermo: rosanero obbligati a vincere per restare in corsa per la promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena: "Autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 31ª giornata: il programma completo della domenica
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "Derby emozionante, ma ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”