Atalanta, Palladino: "Ci era mancato lo spirito da Rambo di Kolasinac. E Djimsiti sta meglio"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter (17° turno di Serie A), ha sottolineato anche l'importanza del recupero di Kolasinac al centro della difesa nerazzurra: "Ovviamente il suo recupero per noi è stato fondamentale: ci mancava il suo spirito da Rambo. Lui è un giocatore importante per l'Atalanta, ma non solo Kolasinac, bensì tutta la squadra. Nel suo ruolo penso anche a Scalvini, Ahanor e Kossounou che sono giocatori che possono dare il 110%. Sono contento di Sead e anche dei ragazzi".

Sulle condizioni dell'acciaccato Djimsiti, apparentemente prossimo al rientro, il tecnico dell'Atalanta ha poi aggiunto: "Djimsiti sta meglio, ma dobbiamo capire come ha reagito agli stimoli di ieri. Marten De Roon può giocare ovunque: ho delle soluzioni in mente. Sono felice di aver recuperato Scalvini. Valuterò oggi".

Infine, una battuta sulla gara di domani e sul cosiddetto effetto Palladino dinanzi alla Beneamata: "Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l'Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata in classifica".

