Lecce-Como 0-3, le pagelle: Stulic non si vede, Nico Paz fa la differenza

Risultato finale: Lecce-Como 0-3



LECCE

Falcone 6 - Non può granché sulla conclusione vincente di Nico Paz, è provvidenziale sulla botta a colpo sicuro di Moreno e sulla semirovesciata di Douvikas. Nella ripresa il Como dilaga, non particolarmente irresistibile sul terzo gol.

Danilo Veiga 5 - Partita di sofferenza contro Jesus Rodriguez, che spesso lo punta saltandolo. Dalle sue parti il Como avanza con maggiore frequenza nel primo tempo. Nella ripresa trova un po’ di coraggio e alza il livello.

Siebert 6 - Chiamato a sostituire Gaspar, fa il suo con grande tranquillità. Non vuole correre rischi e quando non sa cosa fare con il pallone tra i piedi, piuttosto sceglie una soluzione lontana. Attento e concentrato. Sul terzo gol si lascia anticipare con troppa facilità da Douvikas.

Tiago Gabriel 6 - Sfortunatissimo in occasione del gol che rompe l’equilibrio: la sua deviazione sorprende Falcone. Unica “macchia” su un’altra partita comunque importante.

Gallo 6 - Quando la partita lo concede, si spinge in avanti per creare superiorità numerica con Sottil a sinistra. Spesso, però, è costretto a guardarsi da Vojvoda e se la cava tutto sommato bene. Nella ripresa sfiora il gol con un diagonale potente, ma impreciso.

Ramadani 6 - Solito fulcro nel settore centrale del campo, tocca un’infinità di palloni e conferma il trend da maratoneta. Cervello e muscoli nella zona nevralgica del campo, imprescindibile.

Maleh 5,5 - Buone trame quando tocca a lui impostare. Per il resto un po’ compassato e lento, meno cattivo del solito. Dal 69’ N’Dri 5,5 - Entra a partita già compromessa, non riesce a pungere.

Kaba 5,5 - Si muove tantissimo, provando a galleggiare tra centrocampo e attacco. Fa il compitino e a volte non basta, soprattutto su quel tiro prima dell’intervallo che meritava di esser sfruttato meglio.

Pierotti 5 - Qualche strappo palla al piede, ma abbastanza inconcludente e spesso impreciso nella giocata. Si vede più per l’aiuto in fase difensiva a Danilo Veiga nel primo tempo. Dal 79’ Sala s.v..

Sottil 6 - È l’unico che prova ad accendere la luce negli ultimi trenta metri: palla a Sottil è la formula soprattutto del primo tempo. I compagni non sfruttano le sue invenzioni. Dal 79’ Helgason s.v..

Stulic 5 - Non riesce mai a sfondare contro Diego Carlos, che lo anticipa con costante regolarità. Pomeriggio piuttosto complicato, nonostante qualche input nel legare il gioco con il resto dei compagni. Dal 69’ Camarda 5,5 - Non ha grandi occasioni per lasciare il segno.

Eusebio Di Francesco 5,5 - Protesta tantissimo per il mancato fallo ravvisato su Ramadani in occasione dell’1-0 e viene espulso dall’arbitro. Il suo Lecce esce alla distanza, soprattutto dopo lo schiaffo rimediato. Ha un paio di occasioni per colpire, ma lo fa con poca convinzione. Ha l’alibi delle tantissime assenze che hanno condizionato la partita.

COMO

Butez 7 - Nel primo tempo un solo intervento. Nella ripresa si esalta sulla conclusione pericolosa di Maleh e salva i suoi. Clean sheet che vale.

Smolcic 5,5 - Quando Sottil lo punta, lui sbanda: il Lecce crea soprattutto nella sua zona di competenza. L’ammonizione costringe Fabregas a rivedere i piani durante l’intervallo. Dal 46’ Van der Brempt 6,5 - Una chiusura su Sottil che vale quasi come un gol, entra con il piglio giusto.

Ramon 7 - Insieme a Diego Carlos offre una prova attenta, lasciando poco spazio all’inserimento dei centravanti del Lecce. Punge anche nell'area avversaria, realizzando il gol che "chiude" la partita.

Diego Carlos 6,5 - Solido, ruvido e attento in marcatura su Stulic. Annulla l’attaccante serbo dei giallorossi. Esce per infortunio. Dal 78’ Kempf s.v..

Moreno 6,5 - Solita esperienza al servizio della squadra: attento in fase difensiva quando Pierotti prova a puntarlo, si fa vedere con continuità anche in avanti. Nel finale di primo tempo ha l’occasione per lo 0-2, ma trova sulla sua strada Falcone.

Perrone 6,5 - Dà geometrie al centro del campo, è il punto di riferimento per i compagni. Detta i ritmi e recupera un buon numero di palloni.

Da Cunha 6,5 - Meno preciso rispetto al solito, ma garantisce sostanza e intelligenza nel settore centrale. Sempre nel vivo della manovra.

Vojvoda 7 - Schierato nel terzetto alle spalle della punta, è quello meno fluido in fase offensiva nella prima mezz'ora. Esce alla distanza, creando tante occasioni e spunti per i compagni. Assist, corsa e sacrificio, dà spesso manforte a Smolcic in fase di contenimento. Dal 84’ Baturina s.v..

Nico Paz 7 - Quando il pallone arriva tra i suoi piedi, qualcosa di buono per il Como può sempre nascere. Rompe il ghiaccio con una (contestata) conclusione da fuori: buona l’intenzione, fortunata l’esecuzione. Disegna calcio: visionario l'assist per Douvikas. Esce tra gli applausi dell'intero stadio.

Rodriguez 6,5 - Quando punta Danilo Veiga, lo mette spesso in difficoltà. Poco preciso nell’ultima giocata, che sia tiro o cross, ma è una costante spina nel fianco. Dal 78’ Kuhn s.v..

Douvikas 7 - Tanto movimento, una semirovesciata pericolosa e una che gonfia la rete (ma fuorigioco di Kuhn). Timbra comunque il cartellino lasciando sul posto Siebert. Movimenti da grande attaccante.

Cesc Fabregas 7 - Squalificato, guarda i suoi dalla tribuna e si gode la fluidità della manovra, la ricerca costante della profondità. Il Como sa anche soffrire in alcune fasi dell’incontro, lo fa con la maturità di chi sa cosa vuole. Vittoria pesantissima.