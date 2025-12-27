Palermo-Padova, le formazioni ufficiali: tra i rosanero, Brunori parte dalla panchina

Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata odierna che anticipa poi due settimane di sosta per la categoria; il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', è proseguito alle ore 15:00 con ben sei match e vedrà a breve lo scontro del 'Barbera' tra Palermo e Padova, che prenderà il via alle ore 17:15.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Ceccaroni, Veroli; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi

PADOVA (3-5-1-1): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Varas, Harder, Barreca; Gomez; Bortolussi. All.: Andreoletti

Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale:

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Spezia – Pescara 2-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

Ora in campo (parziale)

Carrarese – Mantova 0-0

Catanzaro – Cesena 2-0

26' Iemmello, 54' Pittarello

Empoli – Frosinone 1-1

16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)

Juve Stabia - Sudtirol 1-0

19' Maistro

Sampdoria – Reggiana 1-1

14' Portanova (R), 26' Conti (S)

Venezia – Virtus Entella 1-0

17' [aut.] Di Mario (E)

Sabato 27 dicembre

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Spezia 17*

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Sampdoria 14

Pescara 13*

*una gara in più