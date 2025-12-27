Palermo-Padova, le formazioni ufficiali: tra i rosanero, Brunori parte dalla panchina
Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata odierna che anticipa poi due settimane di sosta per la categoria; il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', è proseguito alle ore 15:00 con ben sei match e vedrà a breve lo scontro del 'Barbera' tra Palermo e Padova, che prenderà il via alle ore 17:15.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Ceccaroni, Veroli; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi
PADOVA (3-5-1-1): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Varas, Harder, Barreca; Gomez; Bortolussi. All.: Andreoletti
Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Spezia – Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Ora in campo (parziale)
Carrarese – Mantova 0-0
Catanzaro – Cesena 2-0
26' Iemmello, 54' Pittarello
Empoli – Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia - Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria – Reggiana 1-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S)
Venezia – Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
Sabato 27 dicembre
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Spezia 17*
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Sampdoria 14
Pescara 13*
*una gara in più