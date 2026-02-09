Live TMW Atalanta, Palladino: "Classifica interessante. Ora testa bassa e lavorare"

Quanto è soddisfatto di questa rimonta in classifica?

"Molto. Abbiamo scalato tante posizione in classifica in questi mesi, e ora siamo in una posizione interessante. Abbiamo un mese di febbraio molto intenso dove stiamo bene: bisogna continuare così, testa bassa e lavorare".

Come sono stati i goal e come sta De Ketelaere?

"Dobbiamo cercare di concretizzare di più. Negli ultimi metri serve fare la scelta giusta nonostante stiano facendo la scelta migliore possibile i nostri attaccanti. De Ketelaere nel riscaldamento ha fatto un tiro e ha sentito un dolore al ginocchio: non dovrebbe essere niente di grave. Staremo a vedere".

Oggi ha ricevuto le risposte che cercava?

"Oggi c'è stata una prova di maturità per come hanno giocato. I ragazzi sono stati bravi in entrambe le fasi, poi nella ripresa è stata una partita sporca. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto: una partita che ci da tanto morale".

Che pensa della classifica e cosa pensa di Krstovic?

"Penso alla Roma che ha avuto molte difficoltà all'inizio e poi ha rimontato l'anno scorso. Noi stiamo bene e stiamo risalendo la china. La cosa che mi piace è che tutti stanno dando il 100%. Pasalic ha fatto una grande partita, Samardzic si è fatto trovare pronto, Kolasinac ha giocato bene, Krstovic è sempre presente così come i vari di Djimsiti e Zappacosta".

TMW - Quanto è orgoglioso del percorso di Scalvini?

"E' un calciatore che è il presente, ma soprattutto il futuro dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto come difensore e non vedevo l'ora di vederlo all'opera. Lui è un grande professionista e sono convinto che continuerà a migliorare".

Cosa ha detto Kossounou dopo l'errore?

"Capita di sbagliare. A Como è entrato benissimo e sono felice di avere a disposizione un gruppo compatto. Dopo le cadute bisogna sempre risollevarsi e Odilon continuerà a darci una grande mano".

