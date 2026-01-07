Atalanta, Palladino: "Krstovic farà un'ottima prestazione, Zalewski è imprevedibile e intelligente"

Il Bologna attraversa il periodo più difficile della stagione. Gli uomini di Italiano hanno raccolto appena due punti nelle ultime cinque giornate e non vincono al Dall'Ara dal 9 novembre, quando sconfissero il Napoli 2-0. L'Atalanta si presenta con un morale opposto, lanciata in campionato grazie alla ritrovata solidità difensiva. La sfida tra la voglia di riscatto di un Bologna ferito e la forza di un'Atalanta in piena fiducia dovrà fare i conti con l'assenza di Scamacca, fermato da un edema fibrillare al flessore destro. Fischio d'inizio alle 18:30.

Ai microfoni di Dazn interviene l'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino. Ecco le sue parole:

Scamacca non ci sarà, una grande chance per Krstovic. Cosa si aspetta da lui?

"Lo stesso spirito che ha messo dentro contro la Roma quando è entrato. Ha fatto davvero un ottimo ingresso che non era facile in un momento delicato della partita. Sta crescendo, lo vedo comunque motivato. Oggi non c'è Luca, c'è lui e credo che possa fare un'ottima prestazione perché comunque ha fatto vedere delle cose buone. Ovviamente sarà una partita difficile perché saranno tanti duelli, dovrà essere bravo a farsi rispettare lì davanti."

Sulla trequarti ha grande abbondanza. Perché conferma Zalewski, che abbiamo conosciuto alla Roma come esterno?

"È imprevedibile, è un calciatore intelligente che può fare il quinto. Con la Polonia gioca 4-2-3-1 largo, ha doti tecniche importanti, ha qualità nel tiro, nel passaggio. È un calciatore molto duttile che può fare tanti ruoli. Mi piace perché è intelligente, si è adattato e ha fatto molto bene. Mi piace come ha interpretato quel ruolo. Ho confermato lui perché Lookman in quella posizione l'abbiamo recuperato solo ieri. Abbiamo tante assenze, sicuramente siamo un po' rimaneggiati davanti, però quelli che vanno in campo sanno che devono dare qualcosa in più per poter portare dei punti a casa su un campo difficile."

Ha visto facce diverse dopo la vittoria contro la Roma?

"Credo che la squadra sia consapevole di questo. Noi abbiamo iniziato un nuovo percorso, qualcosa di diverso, è tutto nuovo quest'anno. Negli ultimi due mesi i ragazzi hanno fatto una grande scalata, abbiamo fatto degli ottimi risultati, abbiamo raggiunto posizioni che fino a due mesi fa erano insperate. In questo momento ci stiamo giocando uno scontro diretto con il Bologna e vogliamo continuare la nostra scalata. Con la mentalità che abbiamo avuto con la Roma, con l'atteggiamento giusto, con le nostre qualità, crediamo di poter fare una partita importante oggi che per noi è fondamentale."