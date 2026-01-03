Live TMW Atalanta, Palladino: "La vittoria della svolta. Contento per Scalvini e Djimsiti"

22:43 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Roma nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:46 - Comincia la conferenza di Palladino

Giusto dire partita perfetta per l'Atalanta?

"Una serata magica per noi, l'Atalanta ha giocato una partita perfetta: credo che sia la partita della svolta perché abbiamo giocato una grande gara. Sono molto felice. Una vittoria meritata anche per i ragazzi, dobbiamo continuare così".

Quanto è migliorata l'Atalanta nel fare goal nei primi tempi?

"Nonostante l'errore abbiamo tenuto bene la palla e fatto un grande pressing: ho visto un'Atalanta intensa come piace a me. Abbiamo avuto tantissime occasioni facendo anche goal e non capisco perché annullare il goal di Scamacca. Nella ripresa c'è stato un calo fisico, però mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Dai titolari a chi è subentrato: tutti hanno dato tutto".

Quanto è cresciuta la maturità del gruppo?

"Mi è piaciuta molto la mentalità. La squadra ha affrontato questa situazione con la giusta mentalità, anzi, l'Atalanta ha continuato a pressare e fare bene. Mi sono piaciuti tutti fino all'ultimo e sono molto soddisfatto di ciò: penso a Zalewski che ha giocato in una posizione diversa oppure Scalvini che è ritornato titolare dopo tanto tempo".

TMW - Giusto dire che Djimsiti rappresenti l'Atalanta: quando cadi devi avere la forza di reagire?

"Mi piace questo concetto: quando cadi devi avere la forza di rialzarti. E' successo a Djimsiti che dopo l'errore contro l'Inter ha fatto una grande partita oggi. L'Atalanta non ha mai mollato e ha reagito prendendo con grande forza questa vittoria importante".

Cosa ne pensa del ritorno di Scalvini e come sta Kolasinac?

"Sono molto contento per lui anche per la sua grande capacità d'inserimento. Siamo molto felici per il suo ritorno, mentre Kolasinac ha avuto solo un colpo al ginocchio. Nulla di grave".

23:53 - Termina la conferenza stampa di Palladino