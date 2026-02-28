Gli occhi del designatore dopo le polemiche: Rocchi al Bentegodi per Verona-Napoli

Non devono essere passate inosservate le polemiche che hanno seguito la sfida fra Atalanta e Napoli. Oggi i partenopei sono di scena allo stadio Bentegodi, contro l'Hellas Verona. L'arbitro della sfida sarà Lorenzo Colombo: sarà osservato da vicino dal designatore Gianluca Rocchi che, come riporta TuttoNapoli è presente in tribuna.