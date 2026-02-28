Modena-Padova 1-2, le pagelle: Lasagna e Capelli top, Nador da horror

Risultato finale Modena-Padova: 1-2

MODENA

Chichizola 6 - Non può nulla sui gol, ma è difficile dare comunque di più.

Beyuku 6,5 - L'unico a creare pericoli in un primo tempo horror dei suoi, ma non per Sottil che lo sostituisce inspiegabilmente.

Dal 29' Massolin 5 - Non sono tante le sue colpe sulla valutazione, però certe volte perde palloni eccessivamente leziosi.

Dellavalle 6 - Spinge tanto, ma è bloccato nel primo tempo da un ruolo troppo limitante.

Nieling 5 - Male male oggi, regala troppi palloni agli avversari.

Dal 55' Cotali 6 - Almeno non fa danni rispetto a chi lo ha preceduto.

Zanimacchia 7 - Realizza un gran gol ed è l'unico a crederci veramente dei suoi.

Gerli 6 - Prova a caricarsi i compagni sulle spalle ma non riesce. Lui. però, almeno tenta qualcosa.

Nador 4 - Grande assist per il raddoppio, quello avversario però: troppa sicurezza - a tratti immotivata - nella gestione del possesso palla.

Zampano 5 - Non riesce a fare praticamente nulla di quello che di solito riesce tanto bene a dimostrare.

Dal 72' Imputato 5,5 - Corre tanto, davvero tanto. E basta.

Santoro 5,5 - Alle volte sale come trequartista ma non riesce mai ad incidere.

Ambrosino 5 - Non tocca un pallone rilevante.

Dal 53' Gliozzi 5,5 - Ci prova, ma non riesce ad incidere.

De Luca 5 - Evanescente ed impalpabile quest'oggi.

Dal 73' Defrel 5 - Non si vede praticamente mai.

Andrea Sottil 4 - Sbaglia approccio, scelta degli uomini e anche insistenza su un 3-5-2 oggi troppo sterline. Massolin e Gliozzi in panchina, poi, sono davvero mosse incomprensibili.

PADOVA

Fortin 5 - Male il riflesso tardivo sul gol di Zanimacchia, alle volte non risponde coi tempi giusti.

Belli 6,5 - Ottima connessione con gli avanti compagni di squadra.

Sgarbi 6,5 - Sicuro, solido, bravo nella conduzione palla.

Pastina 6,5 - Non è ancora al top, ma la classe resta quella vista da baby prodigio a Benevento.

Dal 68' Villa 6 - Accompagna bene la partita verso la fine.

Faedo 7 - Fenomenale in un ruolo non suo, raddoppia anche per i suoi.

Capelli 7 - Imprendibile ogni qual volta ha avuto il pallone tra i piedi.

Varas 6,5 - Ottimo quando deve rallentare il gioco dei suoi.

Harder sv - Si fa male dopo pochissimo.

Dal 6' Crisetig 6,5 - Dà ordine e ritmo al centrocampo.

Di Mariano 6,5 - Corre tantissimo e conquista e riconquista tantissimi palloni.

Dal 69' Silva 6 - Gestisce i palloni che gli capitano tra i piedi.



Buonaiuto 6,5 - Ottimo lavoro come rifinitore offensivo.

Dal 59' Di Maggio 6 - Frizzante e guizzante col pallone tra i piedi.

Lasagna 7,5 - Bomber vero, sempre pericoloso: pensare che non avrebbe nemmeno dovuto partire titolare in favore di Bortolussi.

Dal 68' Caprari 5 - Non è ancora pronto per incidere.

Matteo Andreoletti 7 - Incarta perfettamente Sottil con un 4-4-2 elastico e molto rapido.