Verona-Napoli, le probabili formazioni: Conte ancora senza McTominay e Anguissa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Napoli (Sabato 28 febbraio, ore 18.00, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Hellas Verona

Ancora fuori Belghali, Lirola e Bernede oltre a Serdar. Gagliardini e Valentini recuperano, non ce la fa invece Lovric. Rientra Akpa-Akpro dalla squalifica La difesa dovrebbe essere confermata, con Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmudsson. Sulle due fasce nel 3-5-2 ci saranno Bradaric e Frese. In mediana Niasse e Harroui potrebbero accompagnare Akpa-Akpro, con Sarr e Bowie in avanti. Ancora squalificato Orban, fuori anche Al-Musrati, espulso la scorsa partita. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Napoli

Niente da fare, per Frank Zambo Anguissa prevale la prudenza e anche contro il Verona il centrocampista non sarà convocato. E resta ancora in forte dubbio la presenza di Scott McTominay, col forfait che ad oggi sembra la strada più probabile. Sul piano tattico conferma del 3-4-2-1: Milinkovic-Savic tra i pali, con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno a comporre il terzetto difensivo (scelte praticamente obbligate). In mezzo al campo il riferimento resta Lobotka, affiancato da Elmas, mentre sulle corsie laterali spazio a Spinazzola e, al momento, Gutierrez favorito su Politano che sembra ancora in ritardo di condizione. Davanti, Alisson Santos ha dato segnali importanti a Bergamo e si candida a una nuova maglia da titolare nel tandem alle spalle di Hojlund, con Vergara a completare il reparto offensivo. (da Napoli, Arturo Minervini)