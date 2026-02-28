Serie B, il Venezia frena col Sudtirol e si fa raggiungere dal Monza. Pari tra i fratelli Shpendi
Si sono concluse le gare delle 15:00 del sabato di Serie B. Il Venezia frena la propria corsa e impatta a Bolzano contro un bel Sudtirol, che pareggia per 1-1. La formazione di Stroppa si vede raggiungere in testa alla classifica dal Monza. Pareggio anche nella sfida tra i fratelli Shpendi, con gol di Cristian nel 1-1 con cui il Cesena ha pareggiato a Empoli. Bella vittoria in trasferta, infine, per il Padova, che si è imposto per 1-2 in casa del Modena.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-2
26’ Moncini, 90’ Bellomo
Sabato 28 febbraio
Empoli – Cesena 1-1
29' Shpendi (C), 71' Fila (E)
Modena – Padova 1-2
8' Lasagna (P), 14' Faedo (P), 56' Zanimacchia (M)
Sudtirol - Venezia 1-1
47' Markaj (S), 54' Hainaut (V)
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 57 (27)
Monza 57 (27)
Frosinone 53 (26)
Palermo 51 (26)
Catanzaro 44 (26)
Modena 43 (27)
Juve Stabia 38 (26)
Cesena 38 (27)
Südtirol 34 (27)
Padova 33 (27)
Empoli 31 (27)
Carrarese 30 (26)
Sampdoria 29 (27)
Avellino 29 (26)
Reggiana 26 (26)
Mantova 26 (26)
Spezia 25 (26)
Entella 25 (27)
Bari 25 (27)
Pescara 18 (26)