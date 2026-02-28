Como, Perrone: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, testa alla Coppa Italia"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Como Maximo Perrone ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Lecce vinto per 3-1 e valido per la 27^ giornata di Serie A.
Obiettivo Champions?
"Dobbiamo pensare partita dopo partita, testa a martedì in Coppa Italia".
Che rapporto hai con Fabregas?
"Dopo il gol, ho chiesto a lui dei cambiamenti difensivi".
