Napoli, Conte sui recuperi: "Non giocheranno i nomi ma chi sta meglio"

Prima del match contro l'Hellas Verona, Antonio Conte ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Ciò che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime gare è l'atteggiamento, dovrà essere giusto anche questa sera. Iniziano a mancare poche partite in questo campionato e deve essere lo stesso, la voglia e la determinazione non sono in discussione. Ho cambiato gli esterni perché prima della gara con l'Atalanta Mazzocchi e Gutierrez stavano meglio dal punto di vista fisico. Abbiamo messo dentro altre energie in queste settimane. Anguissa? Non so quanto tempo ci potrà mettere, ma sicuramente per sicurezza e autostima il rientro in gruppo è importante. Manca da più di tre mesi: non giocheranno i nomi ma chi mi dà più garanzie. Ci stiamo giocando il futuro e la competizione in cui andremo a giocare. Come sapete bene, cerco di scegliere il meglio perché nessuno si deve fare male".

Le formazioni ufficiali



HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco. Allenatore: Antonio Conte