Verona, Sarr: "Dopo più di 50 presenze sento la responsabilità della maglia"

Prima del match contro il Napoli, Amin Sarr ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Penso che tutti siamo pieni di responsabilità. Dobbiamo cercare la prestazione importante per provare a fare punti. Sono arrivato a più di 50 presenze con la maglia del Verona, abbiamo un avversario forte. Andata? Partita che dovremo provare a replicare perchè abbiamo risposto colpo su colpo".

Le formazioni ufficiali



HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco. Allenatore: Antonio Conte