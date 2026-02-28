Sudtirol-Venezia 1-1, le pagelle: Stankovic eroico, Merkaj dà tutto quello che ha
Risultato finale: Sudtirol-Venezia 1-1.
SUDTIROL
Cragno 6 - Si fa ingannare dal tiro di Hainaut. Copre perfettamente il suo palo su Doumbia.
El Kaouakibi 6,5 - Si stacca dalla difesa con grande disinvoltura per presentarsi dalle parti di Stankovic. Tiene bene la copertura sull'attacco avversario.
Bordon 6 - Tiene botta agli assalti del Venezia. Può fare sicuramente di meglio. Dal 46' Davi F. 6 - Protegge e gioca d'astuzia. Buona prestazione.
Kofler 6 - Combatte tantissimo nella sua zona. Contiene in maniera egregia l'avanzata del Venezia.
Molina 7 - Insistente con i palloni in mezzo, arriva la ciliegina sulla torta appoggiata dal compagno. Corre fino alla fine, anche stremato.
Crnigoj 6,5 - Crea e dà tanti spunti interessanti con grandi aperture e inserimenti. Dal 67' Tait 6 - Ingresso che dà ossigeno.
Tronchin 6 - Ogni tanto si fa ingannare dalla frenesia. Meglio giocare ragionando. Grande concentrazione nel secondo tempo.
Casiraghi 5,5 - Perde un tempo di gioco quando non si accorge che a suo supporto c'è sempre un compagno. Il meno lucido della squadra. Dal 76' Frigerio S.V.
Zedadka 6,5 - Usa benissimo il fisico per proteggere tanti palloni. Chiude e riparte, non perde un attimo. Dal 66' Davi S. 6 - Porta in campo i suoi polmoni e dà ampio respiro.
Merkaj 7,5 - Vero guerriero della partita. Insacca il gol con un colpo di testa che fa crollare la porta di Stankovic. Quando può fa anche il difensore aggiunto.
Pecorino 6,5 - Fastidiosissimo insieme al suo compagno di reparto. Quando va in velocità è imprendibile. Dall'85' Tonin S.V.
Fabrizio Castori 7 - Frena l'avanzata del Venezia. La sua squadra gioca benissimo con grande umiltà e sacrificio. Tanti complimenti.
VENEZIA
Stankovic 7 - Si prende qualche rischio ma gestisce con tranquillità. Gioca più con i piedi che con le mani. Salva il gol del 2-1, anche Merkaj gli fa i complimenti.
Schingtienne 5 - Si addormenta sul colpo di testa di Merkaj che gli ruba il tempo.
Svoboda 6 - Controlla bene la sua zona, protegge le uscite del suo portiere. Puntuale su tutte le palle.
Sverko 5,5 - Si immola su Pecorino senza concedere rigore. Nel secondo tempo si perde un po'.
Hainaut 6,5 - Tiro glaciale che stordisce Cragno. Ringrazia ma non perdona la massima libertà concessa dagli avverarsi.
Kike Perez 5,5 - Non la sua miglior prestazione. Spende un giallo francamente evitabile. Dal 67' Lella 5,5 - Entra nel momento in cui la sua squadra sta subendo tanto. Non spaventa.
Busio 6 - Tanti strappi ma poca sostanza. Cala d'intensità dopo il primo tempo.
Doumbia 6 - Sulla corsa non si ferma neanche se gli tiri la maglia. Pasticcione sulle conclusioni.
Haps 6,5 - Gioca e si diverte quando fa le incursioni, è pericoloso. Confeziona una palla straordinaria per Hainaut. Dal 75' Sagrado S.V.
Yeboah 6 - E' un tuttocampista. Prende sempre l'iniziativa e ha voglia di andare a fare gol. Dall'86' Adorante S.V.
Lauberbach 5,5 - Non riesce a destreggiarsi come vorrebbe. Marcato benissimo dagli uomini di Castori. Dal 67' Casas 5 - Poca sostanza. Quel giallo nel finale è pericoloso.
Giovanni Stroppa 6 - Gioca bene un tempo poi cala molto nel secondo. Ora è ancora la primo posto ma a pari punti del Monza.