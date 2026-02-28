Pescara, Gorgone: "Insigne lo vedo bene, può dare una sterzata. Prendiamo troppi gol"

Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo partendo da Lorenzo Insigne: "E' da valutare ma lo vedo meglio. Lo vedo bene. E' un giocatore che può dare sicuramente una sterzata dal punto di vista puramente tecnico. Valuterò anche questo".

Le valutazioni su Insigne.

"L'importante è che finché ne avrà, dovesse iniziare dall'inizio, poi entreranno gli altri. Noi abbiamo bisogno di fare punti e poi di cercare di farli nel miglior modo possibile indipendentemente dagli interpreti".

Dopo Palermo c'è il Frosinone e poi il Bari.

"Sapevamo che avevamo un trittico infernale. Siamo usciti da Venezia con la ossa rotta dal punto di vista del risultato. Al 90' se Acampora controlla meglio il pallone è 3-3. Io porto di buono questo perché se guardiamo solo il risultato diventa problematico andare avanti. Questa squadra sta andando avanti, sappiamo le difficoltà. Abbiamo queste due gare dove dobbiamo fare punti e poi abbiamo questo rush finale di dieci gare contro squadre non facili ma, oggettivamente con valori inferiori rispetto a quelli di Venezia, Palermo e Frosinone".

Il problema dei gol presi.

"I numeri sono davanti agli occhi di tutti. Prendiamo troppi gol. Certo che ci lavoriamo ma è anche vero che una squadra quando si trova in questa situazione penso sia più giusto su dieci partite, per esempio, invece che fare otto pareggi, fare quattro vittorie e sei sconfitte. Il problema è che voi direte che non facciamo le quattro vittorie ma uno non può cambiare atteggiamento durante le partita ogni tre minuti. Quella predisposizione che ho visto è figlia di quello che la squadra vuole provare a fare e quindi concede un po' di più il fianco".