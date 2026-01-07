Live TMW Atalanta, Palladino: "Sono un uomo e un allenatore fortunato. Ecco come sta Scamacca"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell'Atalanta contro il Bologna nella diciannovesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Krstovic), è intervenuto Raffaele Palladino. Il tecnico nerazzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Cosa le dice questo finale di girone d'andata?

"Sono otto vittorie su undici. Siamo molto soddisfatti perché oggi mancavano molti giocatori e abbiamo dato continuità di risultati. Mi sento un uomo e un allenatore fortunato ad avere questi ragazzi. Risultato meritatissimo".

Come sta Scamacca?

"Ha un fastidio dietro la coscia ma non dovrebbe essere nulla di grave. Penso che già domani rientrerà".

Come ha intenzione di continuare il suo percorso considerando anche la Champions League?

"Con la mentalità. Stiamo ottenendo grandi risultati e dobbiamo continuare a scalare. Siamo in ottima condizione fisica e dobbiamo continuare così, sebbene il calendario sia fitto. Ho una rosa forte fatta di ragazzi forti sia tecnicamente sia di testa".

Come giudica la prestazione di Krstovic?

"Io non guardo i gol, bensì la prestazione. Ha lottato, battagliato, ha fatto reparto da solo e interpretato benissimo la partita. Non amo parlare dei singoli ma è stato bravissimo a farsi trovare pronto".

